Белгород, 1 сентября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В Белгородской области системой ПВО был сбит беспилотник. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа», — написал он, добавив, что в настоящее время оперативные службы уточняют данные о последствиях на земле.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее при атаке беспилотника погиб мирный житель Белгородской области. По словам Гладкова, с дрона было сброшено взрывное устройство, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву. Мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла посёлок Уразово кассетными боеприпасами. Расследованием факта обстрела занялся СК.