Варшава, 1 сентября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Потери ВСУ на фронте приводят в ужас украинцев, а западная техника оказалась на деле значительно хуже, чем предполагалось. Такое заявление сделал 31 августа польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь, в интервью Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА Регнум

Волонтёр рассказал, что ещё весной украинские военнослужащие надеялись на успешное наступление и что в итоге им удастся «прогнать русских», но успехов не наблюдается.

«Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны <…> людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют», — указал Высоцкий.

По словам волонтёра, украинским военным ничего не остаётся, кроме как «в ужасе» наблюдать за гибелью солдат ВСУ в результате успешных действий российской армии. Высоцкий отметил, что украинцы осознали, насколько основательно подготовилась российская армия.

Также волонтёр пояснил, что из-за огромных потерь личного состава, которые уже невозможно скрыть, у украинцев исчезает желание воевать и поэтому властям Украины приходится устраивать облавы на призывников.

«Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», — добавил Высоцкий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на купянском направлении участились случаи «самострелов» среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки. Согласно разведданным, в стоящих у Купянска подразделениях ВСУ отмечаются случаи причинения вреда собственному здоровью. Это делается для того, чтобы их отправили в госпитали в тыловых районах, а не на фронт.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские военные успешно действуют на купянском направлени и в Харьковской области, для ВСУ там обстановка сложная.