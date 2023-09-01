Ялта, Крым, 1 сентября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Стоимость национализированной крымской квартиры украинского президента Владимира Зеленского оценена примерно в $300 тысяч, сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

«Сколько может стоить ялтинская квартира Зеленского? При самом оптимистичном варианте 200–300 тысяч долларов — это смех, он в день больше кладёт в карман», — сказал Константинов в беседе с РИА Новости.

Квартира главы киевского режима находится на южном берегу Крыма в посёлке Ливадия. Её площадь составляет 100 кв. метров. После её продажи деньги направят на нужды российской спецоперации.

По словам Константинова, для Зеленского крымская квартира с его миллиардами на счету не имеет ни малейшего значения. Наверняка он проклял тот день, когда приобрел её, будучи обычным клоуном, а не как сейчас.

Глава крымского парламента сомневается, что кто-то ещё помнит прошлый образ бывшего артиста. Если сравнить его фотографии в первый год президентства и сейчас, то станет понятно, во что он превратился. Обратного пути, в том числе в Ялту, у него нет, сказал Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что квартира Зеленского национализирована и попала в республиканскую собственность. Затем будет аукцион и продажа недвижимости. Деньги в первую очередь направят на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных.

В Госсовете Крыма утвердили решение о национализации ещё ряда объектов, в том числе банковских организаций, сельскохозяйственных и винодельческих предприятий, некоторые из которых принадлежали экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и экс-главе МВД Украины Арсену Авакову.