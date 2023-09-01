Наступивший 555-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о «горе трупов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) после попыток контратак на артёмовском направлении фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Как сообщил РИА Новости 1 сентября разведчик 200-й бригады «Южной» группировки российских войск, высадка пехоты ВСУ под Артёмовском происходила 20 августа. По его словам, после боя осталась «гора трупов» — почти 80 погибших украинских боевиков. По словам российского военного, украинское командование не спешит забирать тела своих бойцов.

Тем временем в Красногоровке (ДНР) артиллерийские расчёты группировки войск «Юг» уничтожили украинский пункт беспилотников. Также ликвидирован пункт временной дислокации ВСУ в районе города Курахово, сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также был нанесён удар тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк» по скоплениям пехотных украинских подразделений в районе Клещеевки (ДНР).

Польский волонтёр Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь, в интервью Wirtualna Polska заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте: потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось.

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