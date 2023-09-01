Красногоровка, ДНР, 1 сентября, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Артиллерийские расчёты группировки войск «Юг» орудиями различного калибра уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Красногоровке, а также пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово, сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Также по скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», — рассказал РИА Новости военный.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены буксируемая гаубица «Мста-Б» ВСУ в районе Александро-Шультино и семь миномётов калибра 82 и 120 мм на различных участках лисичанского и марьинского направлений, заключил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, около восьми единиц тяжёлой техники и вооружения утратили украинские боевики в результате двухдневной контратаки на артёмовском направлении фронта. В живой силе противник потерял порядка 80 солдат, констатировал разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск. Военный утверждает, что командование ВСУ не спешит забирать тела своих бойцов, российским подразделениям также не дают их забрать для передачи родным или захоронения.

В конце августа Вооружённые силы России сорвали очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области. Противник перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Основные атаки удалось отбить и отбросить ВСУ от Вербового, отметил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.