Вашингтон, 1 сентября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. В ходе визита в Африку заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд оказалась на грани отчаяния из-за произошедшего в Нигере госпереворота, говорится 29 августа в материале портала The Grayzone.

U.S. Department of State Виктория Нуланд

Издание со ссылкой на южноафриканского чиновника отмечает, как 29 июля репутация Нуланд, как грубого инструмента гегемонистских интересов Вашингтона, опередила её. Делегация из США оказалась не готова справиться с госпереворотом, который за несколько часов до этого свергнул прозападное правительство Нигера.

«За более чем 20 лет работы с американцами я никогда не видел их в таком отчаянии», — сказал один из южноафриканских чиновников.

По его словам, ветер перемен застал Нуланд врасплох. Представительнице Госдепа пришлось выступать в непривычной для себя роли слабого переговорщика.

Как сообщало ИА Регнум, Нуланд посетила Нигер, где встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками. Сама заместитель госсекретаря США по политическим вопросам отметила, что переговоры продолжались более двух часов и были «чрезвычайно откровенными, временами довольно сложными».

В Нигере американский дипломат запросила встречу с отстранённым от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом, но ей было отказано. Мало того, захватившие власть в Нигере мятежники на встрече с Нуланд пригрозили ей, что убьют Базума, если соседние государства попытаются вторгнуться в страну.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении. При этом отстранённый от власти президент сумел созвониться с госсекретарём США Энтони Блинкеном и попросить помощи. Экономическое сообщество стран Западной Африки потребовало вернуть власть президенту и пригрозило применить военные методы.