Амман, 1 сентября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Стрельба на свадьбе закончилась гибелью молодого жениха в Иордании. Об этом 31 августа сообщило издание Emirates 24/7.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Трагедия произошла во время свадебного торжества в провинции Маан на юге Иордании. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса погиб на собственной свадьбе от шальной пули, выпущенной одним из гостей. Он получил тяжёлое ранение в грудь и был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти молодого человека не удалось.

Управление общественной безопасности Иордании (PSD) в своём заявлении осудило стрельбу и пообещало привлечь к ответственности виновника трагедии.

«Мы будем относиться к тем, кто стреляет из оружия на свадьбах, как к преступникам. Мы уже начали бороться с этой опасной практикой и будем продолжать делать это, пока она не будет остановлена», — сказано в заявлении PSD.

Отмечается, что стрельба во время свадебных торжеств стала серьёзной проблемой в Иордании, а гибель жениха вызвала волну возмущения и призывы немедленно прекратить «безрассудную и опасную практику» стрельбы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против нововведений на чеченских свадьбах — они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к значительному увеличению расходов семей на проведение торжества.

При этом в Чечне особенно негативно относятся к случаям стрельбы на свадьбах. Неоднократно глава республики Рамзан Кадыров призывал к привлечению к строгой ответственности за свадебную стрельбу.