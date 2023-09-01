Вашингтон, 1 сентября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Ошибочная политика США привела к подрыву двух российских трубопроводов, заявил 30 августа в интервью Fox News предприниматель Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также наложив санкции на Россию», — сказал он.

Говоря об украинском конфликте, политик заверил, что в случае избрания договорится с Москвой по заморозке линии фронта, твёрдо пообещав не принимать Украину в Североатлантический альянс. По мнению Рамасвами, США куда больше угрожает союз России и Китая, поэтому их необходимо отдалить друг от друга.

Среди претендующих на пост главы Белого дома республиканцев Вивек Рамасвами занимает третье место после бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Как сообщало ИА Регнум, оба российских трубопровода были взорваны 26 сентября 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию случившегося.

В июне 2023 года газета Politico написала, что этой операцией по атаке на «Северные потоки» руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Такие данные получила военная разведка Нидерландов. Атаки собирались совершить еще в июне 2022 года, но перенесли их на сентябрь. Подрывы осуществила группа водолазов.

Политолог Владимир Шаповалов считает, что версия о диверсии Украины на газопроводах не выдерживает никакой критики. В Киеве не решились бы на такую операцию без согласования с Вашингтоном, так как речь шла о трубопроводе, связанном со странами НАТО. По словам эксперта, украинское руководство в данном случае выступает в роли козла отпущения, стрелочника, на которого будет списан целый ряд терактов и преступлений. Для Запада это очень удобно.

Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр намерена в случае своего избрания добиваться расследования теракта на газопроводах «Северный поток». Если бы в США Дональд Трамп или Роберт Кеннеди стал президентом, то в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса, заявила она.