Ниамей, 1 сентября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Информацию о том, что президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу якобы предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком на девять месяцев, опровергли в организации. Соответствующее коммюнике ЭКОВАС опубликовано 31 августа в соцсети X (ранее Twitter).

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В документе уточняется, что сообщение, опубликованное, предположительно, Agence France-Presse (AFP), о «так называемом переходном периоде» следует рассматривать как фейковую новость.

«Требование Совета глав государств и правительств ЭКОВАС чёткое: военные власти в Нигере должны немедленно восстановить конституционный порядок, освободив и восстановив в должности президента Мохамеда Базума», — сказано в заявлении организации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пришедшие к власти в Нигере в результате госпереворота мятежники запретили деятельность национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств ООН в районах военных операций.

Кроме того, сформированный мятежниками в Нигере национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывода своих войск с территории республики в срок до 3 сентября.

В свою очередь, Франция настроена решительно поддерживать любые усилия государств, состоящих в ЭКОВАС, в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.