Краснодар, 1 сентября, 2023, 04:46 — ИА Регнум. По решению Успенского районного суда на два месяца заключён под стражу житель Кубани, насмерть сбивший 11-летнюю девочку. Об этом 31 августа сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Из материалов регионального Следственного управления СКР следует, что днём 29 августа 35-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Нива», в селе Маламино Успенского района совершил наезд на девочку. От полученных травм ребёнок скончался, а водитель скрылся с места ДТП. С помощью очевидцев мужчину задержали.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего ребёнка, сопряженном с оставлением места его совершения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца арестовал фигуранта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 мая 2022 года на улице Первомайской в селе Новоукраинском Краснодарского края пьяный водитель на автомобиле Hyundai сбил 14-летнего мальчика, который шёл по краю дороги в попутном направлении. Водитель не остановился. Очевидцы вызвали бригаду медиков, однако подростка спасти не удалось. Мужчину признали виновным в ДТП. Суд назначил водителю шесть лет колонии общего режима и лишил права управлять транспортом в течение двух лет.