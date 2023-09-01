Вашингтон, 1 сентября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Американская разведка не говорит правду, утверждая об угрозе вторжения в Европу со стороны России, заявила во время выступления в Вирджинии член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Разведывательное сообщество лжёт о том, что Россия и её президент Владимир Путин собираются захватить Европу. Если бы это было так, то он бы вёл гораздо более агрессивные военные действия», — сказала конгрессвуман.

Грин заявила, что она выступает против поддержки Украины, которая даже не входит в состав НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала ужасным позором для США поддержку Украины. По её мнению, американцы остаются обделёнными из-за постоянных денежных вливаний США на Украину. С 2022 года число бездомных увеличилось на 11%, без крова остались 600 тыс. американцев. При этом американский президент Джо Байден хочет выделить 20 млрд долларов для Украины и 750 млн долларов на строительство жилья для нелегалов.

Также Грин потребовала от Белого дома остановить конфликт, а не давать деньги Украине. Вашингтон должен стать посредником в переговорах по мирному урегулированию, а решение Байдена поставлять Украине истребители F-16 приближает страну к третьей мировой войне, отметила член Палаты представителей Конгресса США.