Рига, 1 сентября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Россиянам с плохим знанием латышского языка с сентября начнут высылать письма от МВД с предписанием покинуть Латвию. По словам главы комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидака, за три месяца из республики могут депортировать около 6 тыс. граждан России. По данным Rus. LSM. lv, некоторые политики и общественные организации призывают пересмотреть закон.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Поправки к закону об иммиграции предусматривают возможность пересдачи экзамена по-латышскому языку у россиян в срок до 30 ноября. В данном случае действие их вида на жительство продлится до конца 2023 года. От экзамена освобождаются граждане моложе 15 лет и старше 75 лет. Без вида на жительство в Латвии невозможно получить многие услуги, в том числе прекращается выплата пенсий.

Председатель правления общества «Русский голос для Латвии» Мартин Левушкан выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая, так как у не сдающих экзамен людей могут быть разные причины. Латвия, по его словам, может обеспечить курсами по изучению латышского языка только 400 человек в год.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат.

Согласно принятым в Латвии законопроектам, с 2025/2026 учебного года преподавание во всех школах — от начальной и средней до гимназий — будет вестись только на латышском языке. Изменения в законах предусматривают, что с сентября 2023 года дошкольные учреждения (детсады) также переходят на обучение только на госязыке.