Киев, 1 сентября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Запрос об экстрадиции уклонистов, выехавших с территории Украины по поддельным документам могут сделать в другие страны украинские правоохранительные органы. Об этом 31 августа заявил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Как пояснил Арахамия, в настоящий момент нет возможности добраться до тех людей, которые выехали за границу по поддельным документам, скрываясь от мобилизации. Однако украинские власти могут обратиться с запросом об экстрадиции уклонистов в другие страны.

«По действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину», — указал Арахамия.

Как уточнил украинский политик, на проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий уйдёт больше года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы сказано, что указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению. Суд посчитал, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, так как принуждение к трудовому контракту является формой рабства.

В свою очередь, глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что утверждённый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. Министр пояснил, что у ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Глава ведомства также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».

Украинский лидер 30 августа заявил о принятом на заседании совета нацбезопасности и обороны решении провести комплексную проверку обоснованности заключений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, принятых с 24 февраля 2022 года.