Хельсинки, 1 сентября, 2023, 03:02 — ИА Регнум. С 1 сентября Финляндия снова вернётся к приёму заявлений на визы в Санкт-Петербурге, сообщили в финском МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Заявления на получение визы в Финляндию принимаются в визовых центрах VFS Global. С начала сентября визовые центры в Санкт-Петербурге и других городах на Северо-Западе России будут принимать только заявления на визу», — отметили в ведомстве.

Подать заявку на получение визы можно с понедельника по пятницу. Запись на подачу заявления доступна на сайте визового центра.

Москвичи могут записаться на подачу документов через финское посольство в столице России. С 1 сентября оно также будет заниматься оформлением въездных документов в Финляндию для всех россиян.

Отмечается, что из-за ограниченных ресурсов существенно снизится количество мест как для подачи заявлений на визу, так и идентификации в связи с заявлением на получение вида на жительство.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 июля Финляндия ужесточила въезд в страну российским студентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. Кроме того, власти финского города Турку запретили генеральному консульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерта.

В конце июля в эфире финской телерадиокомпании Yle рассказали об упадке экономики без российских туристов. Так, свою деятельность пришлось прекратить компании Saimaa Travel, которая на протяжении последних 20 лет совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг. Фирма, за которой числится долг в 260 тысяч евро, объявила о банкротстве. В незавидном положении оказались компании на юго-востоке страны, чья прибыль полностью зависела от российских туристов.

В сентябре 2022 года в Финляндии сократили количество туристических виз для граждан России и запретили им въезжать по шенгенским визам.