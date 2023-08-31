Москва, 1 сентября, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Состояние двоих пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале 14 августа оценивается как крайне тяжёлое, сообщили 31 августа ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Mos.ru В больнице

«Двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни — проведён очередной федеральный консилиум с участием специалистов по нейрохирургии и анестезиологии-реанимации», — сказано в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавили, что состояние ещё двух пострадавших удовлетворительное, шести человек — средней степени тяжести, четверо находятся в тяжёлом состоянии, но динамика положительная.

Двух эвакуированных в Москву пациентов выписали, одну из пострадавших перевели в учреждение другого профиля для продолжения лечения.

Как сообщало ИА Регнум, из заявления главы Дагестана Сергея Меликова следует, что причиной трагедии в Махачкале, где 14 августа взорвалась АЗС, стала недобросовестность как предпринимателей, так и работников надзорных органов.

14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатора помещения и владельца склада Эльдара Насрулаева задержали и отправили в изолятор, 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву. Басманный суд Москвы принял решение отправить Насрулаева под стражу до 14 октября.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов.