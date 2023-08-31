Ниамей, 1 сентября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Деятельность национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств ООН запретили пришедшие к власти в результате государственного переворота в Нигере военные. Об этом 31 августа сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера министерство информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается», — сказано в заявлении МВД, сформированного мятежниками Нигера.

В документе не уточняется, на какие именно районы страны распространяется действие указа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сформированный мятежниками в Нигере национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывода своих войск с территории республики в срок до 3 сентября.

Отмечается, что жители Нигера всё чаще выражают недовольство присутствием в стране французских военных. Местные власти призывают перекрыть им на месте дислоцирования на базе в Ниамее доступ к продовольствию, электричеству и воде с целью вынудить французские войска покинуть Нигер.

Военный совет Нигера 30 августа аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.