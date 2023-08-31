Киев, 1 сентября, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В Дании до шести месяцев займёт подготовка украинских военных лётчиков для управления истребителями F-16, в Великобритании обучение продлится до одного-двух лет, сообщил в эфире телемарафона советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Разницу в сроках он объяснил тем, что в Данию поехали опытные пилоты, а в Великобританию направили недавних выпускников лётного училища.

«Всех интересуют сроки, они могут быть разные, так как у каждого индивидуальная подготовка. Но ранее в Соединённых Штатах наши западные партнёры и мы оптимистично говорили, что полгода, а они даже говорили, что четырёх месяцев может быть достаточно», — сказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, программа обучения украинских лётчиков в Великобритании включает углубленное изучение английского языка и английской лётной терминологии, управление легкомоторным самолётом и истребителем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для выполнения задач боевой авиации Украины потребуется 60 истребителей F-16. По его мнению, этого количества хватит в случае, если они не будут рассеяны по разным аэродромам и самолёты разместят так, чтобы совершать вылеты оперативно.

17 августа США разрешили третьим странам передавать Украине американские истребители F-16. Власти Дании и Нидерландов пообещали передать самолёты после завершения обучения украинских лётчиков.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для доминирования в небе Украине необходимо 160 американских истребителей F-16. По состоянию на 31 августа у Киева есть договоренности о будущей поставке 50–60 самолётов, но помощь пришла позже, чем украинский лидер рассчитывал. По его словам, первые истребители должны появиться на Украине в начале 2024 года.