Волгоград, 31 августа, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Мужчина, стрелявший в голову бездомной собаки на глазах у прохожих, найден сотрудниками полиции в Волгограде. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Полицейским удалось установить личность стрелявшего и разыскать его. Мужчина оказался 33-летним жителем Волгограда, его задержали и опросили. Отмечается, что волгоградец стрелял в собаку из аэрозольного устройства, предназначенного для отпугивания животных. Устройство изъято и отправлено на экспертизу.

По словам задержанного, мотивом его поступка стала сильная боязнь собак. Кроме того, он заявил, что специально осмотрелся, чтобы не напугать людей и целился мимо животного, но случайно попал собаке по морде.

По факту инцидента проводится процессуальная проверка, по её результатам будет принято решение в полном соответствии с действующим законодательством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в соцсетях появилось видео, на котором мужчина вышел из здания и выстрелил в голову бездомной собаке на глазах у прохожих. В подписи к видео уточняется, что инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда в микрорайоне Спартановка. Местные СМИ отмечают, что очевидцы обратились в полицию, не уточняя, было ли заявление подано официально.