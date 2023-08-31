Исламабад, 31 августа, 2023, 23:57 — ИА Регнум. В результате террористической атаки на военный конвой в провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана погибли девять солдат, ещё пятеро ранены, сообщила пресс-служба армии страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан

Уточняется, что атаковавший конвой террорист-смертник был на мотоцикле. После подрыва район оцепили. С целью уничтожения всех террористов ведётся зачистка территории.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар выразил соболезнования родным погибших и пострадавших военных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля минимум 35 человек погибли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве террориста-смертника на партийном съезде «Собрание исламских богословов». Более 200 участников съезда получили ранения. В состоянии различной тяжести их госпитализировали в ближайшие больницы.

30 января мощный взрыв произошёл рядом с мечетью и полицейским участком в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Большинство пострадавших — полицейские, больше десяти человек находились в критическом состоянии. Бомбу привёл в действие террорист-смертник. В результате теракта погибли 95 человек и 221 получил ранения.