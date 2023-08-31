Москва, 31 августа, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Произведения отечественных классиков не исключат из основного и единого государственных экзаменов, проверка знаний их произведений останется. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«В рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы и Островского «Как закалялась сталь», Фадеева «Молодая гвардия», поэтому я всем рекомендую посмотреть нашу программу по литературе, убедиться в том, что все произведения сохранены», — добавил министр.

В Минпросвещении РФ ранее не подтвердили появившуюся информацию об исключении из ЕГЭ по литературе 2024 года произведений таких классиков, как Денис Фонвизин, Александр Пушкин, Василий Жуковский и других.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов утверждал, что каких-либо серьёзных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ в 2024 году не будет. Важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила, по которым будут сдавать экзамены, отметил он.

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты единого государственного экзамена на 2024 год. Без изменений останутся только экзамены по химии и базовой математике. В ЕГЭ по литературе с семи до шести сократят число заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Также уточнили тему сочинения 11.4: вместо формулировки, дающей экзаменуемому возможность привлекать любые произведения для раскрытия темы, включены имена трёх писателей-классиков, из которых требуется выбрать одного.