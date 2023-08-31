Москва, 31 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 31 августа выступил перед участниками восьмой смены «Действовать» на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

С лучшими выпускниками всех заездов форума обсуждались принципы управленческой деятельности.

По словам Кириенко, управление начинается с принятия решения в условиях дефицита информации и времени, с принятия на себя ответственности за свою жизнь, работу, семью, здоровье, развитие и карьеру. Это главный принцип, помогающий понять, кто является наблюдателем, а кто участником, сказал спикер.

Кириенко на примере базового принципа атомной отрасли, где в приоритете всегда люди, обратил внимание присутствующих на человека со своими взглядами и собственной волей.

«Хорошо люди делают только то, во что действительно верят». Уникальность же таланта руководителя — собрать команду из «не таких, как ты», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ.

По его словам, сейчас наступило время вызовов, которые всегда открывают новые возможности. Людям говорят о невозможности тех или иных вещей по объективным трудностям, с которыми сделать ничего нельзя. Необходимо забыть об этих установках, мир меняют идеи и воля людей, заявил Кириенко.

Также участники встречи обсудили вопросы системы образования и развития молодёжного движения, государственной службы и формирования кадрового резерва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры фракций Госдумы обсудили с молодыми участниками формирование образа будущего России. Участники встречи обменялись мнениями о развитии регионов России, о специальной военной операции России на Украине и информационной борьбе Запада против России.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении отметил, что с приходом к власти в России в 2000 году Владимира Путина у страны появилась надежда выйти из «лихих девяностых» на курс созидания, без которого у молодёжи не может быть будущего.