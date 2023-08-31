Кириенко встретился с участниками форума «Территория смыслов»
Кириенко: любые вызовы открывают новые возможности
Москва, 31 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 31 августа выступил перед участниками восьмой смены «Действовать» на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.
С лучшими выпускниками всех заездов форума обсуждались принципы управленческой деятельности.
По словам Кириенко, управление начинается с принятия решения в условиях дефицита информации и времени, с принятия на себя ответственности за свою жизнь, работу, семью, здоровье, развитие и карьеру. Это главный принцип, помогающий понять, кто является наблюдателем, а кто участником, сказал спикер.
Кириенко на примере базового принципа атомной отрасли, где в приоритете всегда люди, обратил внимание присутствующих на человека со своими взглядами и собственной волей.
«Хорошо люди делают только то, во что действительно верят». Уникальность же таланта руководителя — собрать команду из «не таких, как ты», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ.
По его словам, сейчас наступило время вызовов, которые всегда открывают новые возможности. Людям говорят о невозможности тех или иных вещей по объективным трудностям, с которыми сделать ничего нельзя. Необходимо забыть об этих установках, мир меняют идеи и воля людей, заявил Кириенко.
Также участники встречи обсудили вопросы системы образования и развития молодёжного движения, государственной службы и формирования кадрового резерва.
Как сообщало ИА Регнум, ранее на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» лидеры фракций Госдумы обсудили с молодыми участниками формирование образа будущего России. Участники встречи обменялись мнениями о развитии регионов России, о специальной военной операции России на Украине и информационной борьбе Запада против России.
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в своём выступлении отметил, что с приходом к власти в России в 2000 году Владимира Путина у страны появилась надежда выйти из «лихих девяностых» на курс созидания, без которого у молодёжи не может быть будущего.