Москва, 31 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия») госпитализирован в Москве, передаёт ТАСС 31 августа со ссылкой на осведомлённый источник.

«Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Подробности уточняются», — сказал собеседник агентства.

В июле 2023 года депутат сообщал, что перенёс операцию из-за перитонита. Сразу после операции он вернулся к избирательной кампании.

16 июля Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». О намерении выдвинуться в губернаторы Сокол заявил в апреле 2023 года, вернувшись из зоны СВО, куда он поехал добровольцем.

Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что собирается работать, отметив, что проблем в регионе много и многие из них нужно решать незамедлительно. По данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди жителей Хакасии оказался самым высоким в России: 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора республики.