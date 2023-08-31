Брянск, 31 августа, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО около 20:00 мск 31 августа уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Брянской области, сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили, что ещё один украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью около 12:00 мск 31 августа.

Утром 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над областным центром были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений не было. В свою очередь в Минобороны заявили, что около 10:00 мск средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен ещё один БПЛА самолётного типа. Ещё два украинских беспилотника были сбиты над Брянском вечером 30 августа.

После атаки ВСУ с использованием беспилотников на объекты в целом ряде западных регионов России вечером 29 августа в Кремле заявили, что в стране будут приняты дополнительные меры безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что СВО будет продолжаться до устранения исходящей от Киева террористической угрозы.

В МИД РФ отметили, что эти атаки киевского режима подтверждают его террористическую сущность. Вместе с тем очевидно, что без поддержки Запада такие удары были бы невозможны, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.