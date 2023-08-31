Кировск, Ленинградская область, 31 августа, 2023, 21:10 — ИА Регнум. В отношении подозреваемой в хищении мощей святого Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит Telegram-канал ведомства.

По её словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как передавало ИА Регнум, 31 августа стал известно, что в Ленинградской области прихожанка похитила мощи святого Николая Чудотворца. Инцидент произошёл в храме Усекновения главы Св. Иоанна Предтечи в Кировске.

Сообщалось, что к храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи. Когда их вынесли, она помолилась, а после взяла их, села в автомобиль и скрылась.

Позднее МВД сообщило, что стражи порядка задержали подозреваемую. Она объяснила, что хотела с помощью мощей святого исцелиться.

Также МВД России опубликовало видео кражи и обнаружения мощей святого. На видео видно, как прихожанка вошла в храм, завернула мощевик в белую ткань и вынесла его. После этого показали дом, где живёт похитительница, и её квартиру. Похищенную святыню женщина поставила возле икон. На видео она призналась в краже и объяснила, что забрала мощи, чтобы молиться дома.