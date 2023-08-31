Курган, 31 августа, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Следователи СК РФ по Курганской области задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он облил бензином и поджёг двух подростков, готовится в суд ходатайство о его заключении под стражу, сообщили у региональном управлении СК.

«По данным следствия, 30 августа текущего года в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района мужчина причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Один из потерпевших впоследствии скончался», — сказано в сообщении СК.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа житель Курганской области облил бензином и поджёг двух подростков. Злоумышленник подошёл к ним, когда те находились у Дома культуры, плеснул бензином из канистры и чиркнул зажигалкой.

Получивший ожоги 95% тела 15-летний Константин С. скончался в больнице. У его 14-летнего друга Ильи Г. обожжено 10% тела, он госпитализирован.