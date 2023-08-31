Москва, 31 августа, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта «День знаний со звездами в Кремле», приуроченного к началу учебного года, сообщила 31 августа пресс-служба Кремля на своём сайте.

Российский лидер назвал это мероприятие один из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года.

«Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже пяти лет пользуется заслуженным признанием как одно из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года», — говорится в тексте поздравительной телеграммы президента.

Президент отметил, что на сцену Государственного Кремлевского Дворца выйдут известные эстрадные звёзды и молодые талантливые исполнители со всей России, которые победили во Всероссийском детско-юношеском марафоне «МузЛето».

Российский лидер выразил уверенность в том, что концерт пройдёт на высокой творческой ноте, подарит всем незабываемые эмоции и станет настоящим праздником для всех присутствующих.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Владимир Путин проведёт открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учёбе, а также победители международных олимпиад и конкурсов. Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, в первый день нового учебного года глава государства посредством видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах страны.