Пекин, 31 августа, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В китайском цирке во время выполнения трюка в «Шаре смелости» взорвался мотоцикл, сообщил 31 августа Telegram-канал RT.

Двое каскадёров на мотоциклах выполняли мёртвую петлю внутри стальной сферы, однако один из них сбился с траектории и упал, после чего его байк загорелся.

Пока сотрудники цирка пытались потушить пожар, второй мотоциклист продолжал выполнять трюки прямо над пламенем.

Как сообщает RT, пострадавший каскадёр был доставлен в больницу, он отделался ссадинами на ногах и руках.

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ИА Регнум ранее передавало, что 31 августа в социальных сетях появились кадры из цирка «Крокус» в Барнауле, где гимнастка упала с высоты во время выполнения трюка.

Девушка выполняла переворот на перекладине, сорвалась вниз и упала на шею. Она осталась неподвижно лежать на арене, ей на помощь бросились работники цирка.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

В администрации цирка отметили, что это был простой трюк, и он делается без страховки, но гимнастка запуталась и сорвалась. Девушка находится в первой горбольнице Барнаула, в сознании. Медики подозревают у неё перелом левой руки.