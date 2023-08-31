Брюссель, 31 августа, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Евросоюз не рассматривает никакие другие предложения по урегулированию украинского конфликта, кроме так называемого мирного плана Владимира Зеленского. Об этом 31 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«План Зеленского — единственный, который обсуждается на международной арене», — сказал Боррель.

Он добавил, что есть и другие планы — от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты. По его словам, ни один из них серьёзно не обсуждался на международной арене, кроме плана Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима назвал приемлемый для Киева способ для завершения военных действий путём переговоров. Для этого, по его словам, российские войска должны отойти к границам 1991 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал так называемую формулу Зеленского неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что так называемый мирный план украинского президента является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.