Медведев: БРИКС утвердилась как независимая и авторитетная организация
Москва, 31 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. БРИКС окончательно утвердилась как независимая и авторитетная организация. Об этом 31 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Недавний саммит лидеров «пятёрки» подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры», — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Он отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и инноваций в рамках БРИКС развивается весьма активно.
По его словам, теперь с учётом появления новых стран организация получит дополнительный импульс развития. Это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в 2024 году, что позволит стимулировать многие совместные научно-исследовательские проекты.
Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.
В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.
Агентство Bloomberg написало, что расширение БРИКС свидетельствует о желании изменить текущий международный порядок и о провале лидерства США,