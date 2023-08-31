Москва, 31 августа, 2023, 19:52 — ИА Регнум. БРИКС окончательно утвердилась как независимая и авторитетная организация. Об этом 31 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Недавний саммит лидеров «пятёрки» подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры», — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Он отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и инноваций в рамках БРИКС развивается весьма активно.

По его словам, теперь с учётом появления новых стран организация получит дополнительный импульс развития. Это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в 2024 году, что позволит стимулировать многие совместные научно-исследовательские проекты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.

В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Агентство Bloomberg написало, что расширение БРИКС свидетельствует о желании изменить текущий международный порядок и о провале лидерства США,