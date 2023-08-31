Санкт-Петербург, 31 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил лишённого сана священника Иоанна Курмоярова к трём годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах (ВС) России, сообщили 31 августа объединённая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Священник Иоанн Курмояров

«Суд назначил Курмоярову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети интернет, сроком на 2 года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе судов города добавили, что Куромояров полностью признал вину и раскаялся.

Как передавало ИА Регнум, Курмояров обвинялся в том, что в различных социальных сетях и видеохостинге разместил несколько видеозаписей с ложной информацией об использовании ВС России. Он предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждёт российскую армию дальше, разоблачал «ложь кремлевской пропаганды», указывал, кто будет в аду, а кто в раю, дополняя всё вышеизложенное счетом для сбора пожертвований для тех, кто хочет «верить разумно».

Его задержали в 2022 году. В результате обыска по месту его жительства обнаружены предметы и устройства, используемые для записи видео, ставшего предметом уголовного дела: мобильный телефон, ноутбук, планшет, жесткий диск. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста

В апреле 2022 года Курмоярова лишили сана указом патриарха РПЦ Кирилла. Возможной причиной этого называлась активность Курмоярова в социальных сетях и недостоверные сведения о ВС РФ.