Екатеринбург, 31 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге маму мальчика, на которого напал Александр Неустроев из-за шапки с буквой Z, попытались затравить на работе. Об этом 31 августа сообщает KP. RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что после того, как женщина выразила несогласие со слишком мягким приговором нападавшему в виде штрафа в 7 тыс. рублей, её попытались затравить внутренними проверками и уволить с работы. При этом женщина работала в Ленинском районного суде Екатеринбурга, где принималось решение о вынесении наказания Неустроеву.

Мать ребёнка рассказала, что в итоге в урегулировании ситуации ей помогли неизвестные лица, и сейчас у неё всё хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 августа оштрафовал на 7 тысяч рублей Александра Неустроева, который оскорблял мальчика из-за буквы Z на шапке, символики специальной военной операции. Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева. По этой статье ему грозил срок до 5 лет лишения свободы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года и попал на видео. На кадрах мужчина в жёсткой форме обругал ребёнка из-за шапки. Позже следователям Неустроев рассказал, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме. Он сказал, что раскаивается в содеянном, и признал, что был не прав.

Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким решение суда в отношении 57-летнего Александра Неустроева.

Кроме того, стало известно, что по требованию Генпрокуратуры России уголовное дело о нападении в Екатеринбурге на сына участника спецоперации, который надел шапку с символом Z, пересмотрят.