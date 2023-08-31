Вашингтон, 31 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. После разгрома ВСУ на запорожском направлении Россия завершит «зачистку» от украинской армии как всего Донбасса, так и Харьковской области, заявил 31 августа американский журналист Джексон Хинкл.

Иван Шилов ИА Регнум

Вооружённые силы России успешно продвигаются на купянском направлении, освобождая один населённый пункт за другим, отметил Хинкл.

«Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска, освобождая посёлок за посёлком», — сказал журналист в эфире своего блога в YouTube.

Если Киев не хочет прекращать боевые действия, ему следовало бы по крайней мере переходить к обороне, считает Хинкл.

Ранее 31 августа в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы России вновь улучшили свои позиции на купянском направлении, отбив несколько попыток ВСУ контратаковать.

Успешное продвижение российской армии на купянском направлении свидетельствует, что она вскоре может освободить не только Купянск, но и Харьков, заявил в августе 2023 года бывший разведчик американской армии Скотт Риттер. ВСУ, скорее всего, не смогут перехватить инициативу, и их поражение предрешено, отметил эксперт.