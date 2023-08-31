Ташкент, 31 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики и назвал успешным развитие отношений двух стран в духе стратегического партнёрства и союзничества, сообщает 31 августа пресс-служба президента Узбекистана на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах», — говорится в тексте поздравления российского лидера.

Путин также отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, заслуженный авторитет республики на мировой арене и её значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российский лидер выразил уверенность, что РФ и Узбекистан и впредь будут планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — мира и процветания», — отмечается в поздравлении.

В Узбекистане 32-ю годовщину независимости будут отмечать 1 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. В ходе беседы стороны также условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.