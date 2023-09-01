Санкт-Петербург, 1 сентября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Ленинградская область обладает большим потенциалом для производства, переработки и развития логистики для сбыта рапса и его продуктов переработки. К такому выводу пришли участники профильной сессии, состоявшейся в рамках выставки «Агрорусь-2023» в Санкт-Петербурге.

Александр Погожев ИА REGNUM Пчела на цветке рапса

«Посевная площадь Ленинградской области составляет 218 тысяч гектаров, из них озимый сев — это 6,6%. Вот вам и огромный потенциал для развития, можно и нужно увеличивать озимый сев», — заявил учредитель компании «Агроинвест» Андрей Голованов. По его мнению, с учетом подходящих климатических условий региона области именно для рапса, а также наличия органических удобрений, к 2027 году посевные площади в Ленинградской области могут удвоиться. При соответствующей поддержке со стороны области и системе субсидий производство рапса может вырасти до 100 тысяч тонн в год, полагает Голованов.

По словам главы ассоциации «Расрапс» Сергея Тучина, для рапса не существует риска перепроизводства, поскольку для этой культуры существует огромный рынок сбыта как в России, так и за рубежом.

«Для развития животноводческой отрасли, ключевой для Ленинградской области, важно и развитие производства белковых кормов на собственном сырье», — отметил заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Андрей Решетов. В этом смысле, уверен он, отечественный рапс является единственной альтернативой импортным поставкам сои.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле цветущего рапса

Ленинградская область имеет большой потенциал и с точки зрения логистики для рапса и его производных, полагает генеральный директор АО «СПб Изотоп» Владимир Безруков. «Мы видим, что логистика продуктов рапса через порты Северо-Запада выгоднее, чем через железнодорожные переходы на Дальнем Востоке. Это еще одно преимущество для производства рапса в Ленинградской области», — отметил он. Безруков подчеркнул, что рапс и рапсовое масло обладают экспортным потенциалом для рынка Китая. Он заявил, что его компания готова заниматься закупкой рапса, его продуктов и предфинансированием производства.

Участники встречи пришли к заключению, что комплексная поддержка отрасли может вывести отрасль в лидеры по показателям интенсивного производства рапса и его урожайности, а близость к транспортной инфраструктуре обеспечит доступ к глобальным экспортным маршрутам.

Россия занимает шестое место по объему посевной площади рапса с 2,1 млн га из 42 млн га мировых площадей.