Москва, 4 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Решение Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешить писать дипломы с использованием искусственного интеллекта (ИИ) — новаторское, создающее прецедент, но и символичное, поскольку может привести к разработке регламентов и стандартов, допускающих участие ИИ в составлении квалификационных работ. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доктор филологических наук, завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов РАНХиГС, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее МГПУ разрешил своим студентам писать дипломы с использованием искусственного интеллекта, в том числе и чат-ботов. В вузе считают, что сгенерированные нейросетями тексты — «хороший материал для новых идей». При этом в университете подчеркнули, что студенты должны сами перерабатывать всю полученную информацию.

Профессор Малыгина назвала такое решение МГПУ новаторским, неожиданным и очень символичным.

«Новаторство вуза — в стремлении поставить эту вызывающую дискуссии инновационную технологию на службу формального образования. Само желание «возглавить процесс» очень неожиданно, несмотря на традиционную академическую осторожность и консерватизм. МГПУ совершил символический поступок и создал прецедент. Технологических новаций не нужно сторониться, нужно опытным путем изучать, в том числе применять на практике», — поделилась Малыгина.

По её мнению, гарантией качества выполненных студенческих работ может стать скорое появление в российском образовании новейших специально разработанных учебных регламентов и стандартов, которые будут предусматривать задействование нейросети в написании дипломов.

Также инициативу поддержала и первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она отметила, что идти в ногу со временем и внедрять новые технологии в процесс обучения — это здравое решение.

«Для написания своих работ студенты реже ходят в библиотеку, а ищут все данные в интернете. Внедрение искусственного интеллекта для обработки информации — крутой подход. Чаты GPT нужны в первую очередь для работы с большим объёмом данных, которые студент обрабатывает для написания теоретической части диплома. Часть практическую, в которой выпускник свою квалификацию и подтверждает, машина за него с нуля не сделает. Здесь в любом случае нужен свой талант и знания», — отметила Горячева.

Однако, по её мнению, пока рано говорить о масштабировании такого опыта, а пример МГПУ покажет плюсы и минусы такого подхода и позволит сделать выводы, а также усовершенствовать систему. Депутат поделилась, что будет изучать, как такой подход скажется на образовательном процессе.

На большое значение и прорыв в сфере образования указал заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Валентин Степанов.

«МГПУ — уважаемый в академической среде вуз. И само желание «возглавить процесс» очень неожиданно, несмотря на традиционную академическую осторожность и консерватизм. Но технологических новаций не нужно сторониться, нужно опытным путём их изучать, в том числе применять на практике», — подчеркнул Степанов.

В свою очередь, заместитель декана философского факультета ГАУГН Екатерина Алексеева отметила, что студенты давно активно используют ИИ-системы генерации текстов при написании собственных работ, поскольку эта продвинутая технология стала распространённой и доступной.

«В академическом сообществе подобная практика вызывает различные реакции, которые выглядят либо как закономерная настороженность, либо как полное неприятие. И тут два варианта дальнейшего развития событий: полностью запретить применение технологий типа GPT при написании студентами квалификационных работ или же попытаться интегрировать технологии в образовательный процесс. МГПУ пошел по пути интеграции, очень бы хотелось позже увидеть и проанализировать результаты этого опыта», — поделилась Алексеева.

По оценкам результатов профессор привела в пример классический вопрос, на котором основан принцип теста Тьюринга «Может ли машина мыслить?», который здесь трансформируется в вопрос о том, могут ли студенты мыслить, если тексты для них пишет ИИ. Алексеева выразила надежду, что тексты, сгенерированные ИИ, смогут стать «хорошим материалом для новых идей», как отметили в самом МГПУ, а не заменить студентам их собственные идеи полностью.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что Россия по качеству общего образования фактически вошла в десятку лучших стран мира. Он отметил, что качество российского образования подтверждается триумфом российских учеников на международных олимпиадах.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей. Так, указанные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их зарплаты.

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023–2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Российский лидер установил сроки освоения программ базового и специализированного высшего образования от четырёх до шести лет и от одного до трёх лет соответственно. Пилотный проект предполагает, что для студентов всех уровней сохранят прежние гарантии, права и обязанности.