Москва, 31 августа, 2023, 19:11 — ИА Регнум. У России и Китая нет территориальных претензий насчёт принадлежности острова Большой Уссурийский, все вопросы урегулированы, заявили 31 августа в пресс-службе российского МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметили в ведомстве, Россия и Китай придерживаются единой позиции, что пограничный вопрос между двумя странами окончательно разрешён.

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