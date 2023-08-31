Москва, 31 августа, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В мире могут появиться вирусы не только природного, но и искусственного происхождения. Об этом 31 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новотси/Павел Львов

«Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения. Россия, как и многие другие страны, здесь внимательно следит за тем, что происходит, включая наши обеспокоенности по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве», — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

Он напомнил, что Пентагон создал вокруг России десятки специализированных биолабораторий и в ходе специальной военной операции были получены доказательства его враждебной деятельности.

Зампред Совбеза РФ призвал максимально внимательно относиться к внешним угрозам такого рода и обеспечить технологическую готовность страны к появлению новых инфекций.

Медведев сообщил, что правительство подготовило свою редакцию инновационного проекта, которую необходимо увязать с перечнем поручений президента, а также концепцией, которая была предложена Консультативной группой по научно-технологическому развитию.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США могут применить так называемые оборонительные биотехнологии в наступательных целях, а также в целях глобального управления путём создания кризисных ситуаций биологического характера. Он отметил, что Вашингтон приступил к подготовке к новой пандемии путём поиска мутаций вирусов. Также он рассказал, что в США было создано управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов 28 августа заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. Он подчеркнул, что западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира.