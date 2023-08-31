Москва, 31 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Начальник ОМВД Басманного района Москвы Сергей Андреев арестован на месяц, сообщила 31 августа пресс-служба Тушинского суда столицы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ходатайство следственных органов в отношении Андреева С. В., подозреваемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября», — огласила решение судья.

Как передавало ИА Регнум, накануне следователи обратились в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

По версии следствия, он поручил своим подчинённым возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств в интересах адвокатского бюро, где работает его жена. По словам следователя, причастность Андреева к преступлению подтверждается в том числе показаниями потерпевшего, свидетеля и результатами оперативно-разыскной деятельности.

Андреев подозревается в совершении преступления против государства и власти, которое имеет коррупционный характер, с использованием должностных полномочий в личных интересах и интересах неустановленных лиц, а также в интересах иностранной некоммерческой организации с целью незаконного изъятия финансовых активов потерпевшего гражданина РФ Зуева, за совершение которого Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Следователь рассказал в суде, что в материалах дела имеются сведения об оказании Андреевым противодействия расследованию давления на свидетелей обвинения с целью отказа последних от изобличающих показаний.