Москва, 31 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Украина пытается показать, что она развивается в военном отношении, хотя на самом деле не может даже ремонтировать подбитую военную технику, считает Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Об этом он заявил 31 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы создала и успешно применила дальнобойное оружие, которое может бить на 700 и более километров.

«Формулировка про «700 и более километров» специально выбрана для наведения тумана. Чтобы все думали, гадали, что это значит — 800, 900 или 1000? Что значит «и более»? Всё здесь в тумане, чтобы было больше неизвестности. Больше неизвестности — больше страха», — сказал Перенджиев.

По его словам, если бы Киеву было чем похвастаться, то было бы сказано что-то более конкретное — что применено, по какому объекту, когда и так далее. Вместо этого звучат расплывчатые и туманные заявления.

Зеленскому, как полагает Перенджиев, хочется показать, что его режим куда-то двигается и развивается в военном отношении.

«А кроме того, это информационный терроризм. Ему хочется нас чем-то попугать. Но всем, чем они могли нас напугать, они нас напугали. Всем, чем они могли по нам выстрелить, они выстрелили. Но когда они пробуют показать силу, выясняется, что Россия может давать отпор. Что остаётся делать Зеленскому? Напускать туману и грозить мощными ударами. Мол, «бойтесь нас, русские», — объяснил Перенджиев.

Политолог также заметил, что украинский ВПК не может производить что-то высокотехнологичное. В противном случае не пришлось бы отправлять технику на ремонт в Польшу и Германию.

«Но если они не могут даже ремонтировать на месте, о каком производстве тогда может идти речь? Если бы они могли что-то производить, зачем бы Зеленский постоянно выпрашивал новое оружие?» — риторически поинтересовался Перенджиев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Зеленского, украинское министерство стратегической промышленности отчиталось об успешном применении дальнобойного оружия, поразившего цель на расстоянии в 700 км.

До этого издание The Driver опубликовало прогноз, согласно которому Украина задумала модернизировать ракеты «Нептун» для удара по Москве, ибо Запад запретил использовать для этой цели ракеты, передаваемые для ВСУ.

Также есть сведения, что власти Германии хотят отправить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Более половины жителей ФРГ выступили против таких поставок.

В начале лета 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВПК Украины «ни шиша не производит» и скоро перестанет существовать.