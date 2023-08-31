Уссурийск, Приморский край, 31 августа, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Дамба Пуциловского водохранилища около города Уссурийска Приморского края не выдержала потопа. 31 августа телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры последствий её разрушения.

РЕН ТВ

Отмечается, что поток воды было настолько сильным, что смыло четыре бетонных пролёта дамбы. Осталось только два, которые защищают близлежащие города и сёла от мощных потоков.

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж сообщил о необходимости эвакуации граждан из населённых пунктов ради их безопасности.

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Как передавало ИА Регнум, спасатели начали эвакуировать жителей Пуциловской территории Уссурийского городского округа Приморья в связи с угрозой подмыва дамбы после ливней. Их отправляют в безопасные места на возвышенности.

31 августа в МЧС сообщили, что в Приморском крае за сутки в семь раз увеличилось количество домов, которые оказались подтоплены из-за наводнений и ливней. По оперативным данным, на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территории.