Москва, 31 августа, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Евросоюз не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира на выделение военной помощи Украине, заявил 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«К сожалению, новый транш всё ещё заблокирован», — сказал он, выразив надежду разблокировать его на следующей неделе.

Днём ранее Боррель сообщил, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024–2027 годы объёмом в 5 млрд евро в год.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Европейский фонд мира «фондом войны».

Как передавало ИА Регнум, по итогам саммита в Брюсселе, который прошёл в конце июня, страны ЕС условились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько понадобится. Европейский совет представил отчёт о совместной закупке европейскими странами одного миллиона боеприпасов для ВСУ.

26 июня Совет ЕС сообщил, что главы МИД стран — членов сообщества одобрили увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого они ведут финансирование военной помощи киевским властям. Отмечалось, что такое решение должно способствовать устойчивости и предсказуемости фонда в долгосрочной перспективе.