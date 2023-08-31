Москва, 31 августа, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В Общественной палате России 31 августа состоялся круглый стол, посвящённый противодействию информационному вмешательству и фейкам в единый день голосования в 2023 году.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Спикеры обсудили актуальные угрозы, конкретные инструменты, используемые в информационной войне, а также подняли тему западных IT-гигантов, активно участвующих в распространении ложной информации.

Эксперты отметили, что интенсивность информационного давления с начала подготовки к единому дню голосования не опускалась ниже уровня 100 сообщений в день, а с марта было зафиксировано около 26 тысяч дискредитационных сообщений относительно российских выборов.

При этом провокаторы пытаются воздействовать на общественное мнение фейками, критическими информационными поводами, запуском в средствах массовой информации, социальных медиа заведомо ложных сообщений.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что активными участниками кампании по производству и распространению фейков являются западные IT-компании, которые параллельно накладывают санкции и лишают россиян доступа к контролируемому ими цифровому пространству.

«Я еще раз напомню, что YouTube сегодня — инструмент очевидной политической манипуляции в руках западных стран. С помощью рекомендательных алгоритмов пользователям навязывается фейковый, ложный контент. Формируется определенное видение ситуации», — подчеркнул он.

По словам Малькевича, сегодня пристанищем фейков являются не только мессенджеры и соцсети, но и «Википедия», штрафы в отношении которой в России уже приблизились к 30 млн рублей.

Его поддержал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов. Он предположил, что сотрудники СБУ будут пытаться ломать сайты, вывешивать на них фейковую информацию.

«Я уверен, что мы столкнёмся и с созданием фальшивых сайтов зеркал, которые будут изображать сайты избирательных комиссий, сайты, связанные со СМИ, с выборами и так далее. Будет наверняка волна телефонного терроризма, которая будет пытаться людям доносить фейковую информацию, запугивать, дискредитировать систему голосования», — предупредил Асафов.

Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Александр Игнатов в свою очередь информировал, что количество фейков уже значительно увеличилось.

«Нужно говорить не о фабриках фейков, как говорили раньше, а о корпорациях или холдингах фейков, которые включают в себя разнонаправленные деятельности разных организаций по своим целям, задачам, функциям. Это и СМИ, и блогеры, и отдельные представители иностранных организаций», — сказал он.

Игнатов обратил внимание на то, что международные организации, в том числе создаваемые для международных наблюдений за выборами, тоже стали уже участниками процесса создания распространения фейков.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. Участие в общем голосовании впервые примут избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

Общественная палата России и политические партии в ходе выборов в сентябре будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосования, в том числе за системой дистанционного электронного голосования.