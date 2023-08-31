Москва, 31 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Газпром начал работы в рамках проекта строительства газопровода от Томской области до Красноярского края протяжённостью 700 км. Об этом 31 августа сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития края.

Павел Львов/РИА Новости

«Газпром начал уже проектно-изыскательские работы для того, чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области с компрессорной станции Володино до Красноярска», — сказал Новак.

Он добавил, что длина этого газопровода составит 700 км. Это будет первым этапом по развитию Единой системы газоснабжения в Восточной Сибири.

По словам вице-премьера, планируется, что по окончании этих работ Газпром и Красноярский край подпишут программу газификации. Кроме того, стоит задача, чтобы к 400-летнему юбилею города в 2028 году первые потребители получили газ, добавил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 31 августа провёл совещание по развитию Красноярского края. В частности, он призвал выбирать оптимальные решения для газификации региона, учитывая наличие газопровода «Сила Сибири — 2», а также отметил, что, несмотря на огромные объёмы природных богатств в регионе, необходимо сохранять акцент на углубление переработки сырья.