Москва, 31 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В рамках транспортной комиссии при правительстве РФ будет обсуждаться вопрос создания нового транспортного коридора из России в Западный Китай через территорию Монголии. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании по вопросам развития Красноярского края, которое поводит президент РФ Владимир Путин.

Что касается нового коридора через Монголию в Западный Китай, данный вопрос будет рассмотрен в рамках транспортной комиссии при правительстве у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, заявил Савельев.

Новый транспортный коридор свяжет Красноярск, Монголию и Западный Китай.

«У нас же идёт развитие трёх наших коридоров — и в восточном направлении, Азово-черноморский бассейн, «Север — Юг». Надо смотреть в целом насколько этот коридор даст дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу», — заявил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надёжных партнёров, таких как страны БРИКС. По его словам, среди российских флагманских проектов — Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север — Юг». Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные узлы с потребительскими рынками, уточнил он.

Вместе с тем российский лидер заявил, что Москва выступает за плотное взаимодействие в рамках объединения по вопросам бесперебойного обеспечения рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.