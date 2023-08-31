Москва, 31 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Суд арестовал 52-летнего жителя Одинцовского района, обвиняемого в убийстве 55-летнего знакомого, сообщили 31 августа в СУ СК России по Московской области.

РИА Новотси/ Валерий Левитин Грант Палагаев

По данным ИА Регнум, речь идёт об аресте продюсера Гранта Палагаева, которого подозревают в убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева.

«По данным следствия, 26 августа 2023 года в частном доме, расположенном в СНТ «Тихая Дубрава» Одинцовского г. о., между обвиняемым и его знакомым произошёл конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый совершил выстрел в оппонента из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе произошедшего обвиняемый также получил ранение предплечья и был госпитализирован для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении СК.

Также ведомство указало, что с обвиняемым уже проведены допросы и следственные мероприятия на месте преступления. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства и собирают доказательную базу.

Ранее ИА Регнум писало, что у следствия есть несколько версий произошедшего. По одной из версий, Грант Палагаев мог сам выстрелить себе в руку после убийства Гамзаева. Сын экс-депутата Курбан рассказал, что его отец никогда не носил пистолет и точно не мог выстрелить в кого-то. По словам Курбана, до своей смерти Ахмед Гамзаев несколько раз виделся с Палагаевым и остался с ним наедине без каких-либо опасений.

Ахмед Гамзаев умер 26 августа, к настоящему моменту мужчину похоронили. По предварительным данным, 55-летнего экс-депутата убили выстрелом в область грудной клетки.

Палагаев был одним из продюсеров сериалов «Тайный город» (2014 год) и «По небу босиком» (2015 год), а также фильма «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Кроме того, продюсер снялся в некоторых фильмах. Он сыграл судью в фильме «Понаехали», выпущенном в 2020 году.