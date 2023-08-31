Энергодар, Запорожская область, 31 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Киевский режим в ходе ротации миссии МАГАТЭ попытался осуществить очередную провокацию на Запорожской АЭС, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.

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Российские военнослужащие неукоснительно соблюдали договорённость о прекращении огня в районе следования миссии, а украинские власти попытались дискредитировать Россию как гаранта безопасности, по пути следования наблюдательной миссии агентства имитировались взрывы боеприпасов, отметили в ведомстве.

«Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации, путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов», — отметили в ведомстве.

Вопреки провокационным действиям Киева, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии на станцию, добавили в Минобороны.

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О провокациях киевского режима в отношении Запорожской АЭС и наблюдателей МАГАТЭ в Минобороны сообщали и ранее. Так, ВСУ неоднократно обстреливали территорию станции, при этом минздрав Украины выступал с «рекомендациями» на случай взрыва ЗАЭС, а президент Украины Владимир Зеленский, не представляя никаких аргументов, обвинял Россию в размещении взрывчатки на крышах энергоблоков станции.

В августе 2023 года представители МАГАТЭ впервые осмотрели крыши энергоблоков Запорожской АЭС и убедились в отсутствии там взрывчатки, сообщал советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Решение этого вопроса было отложено из-за возможных новых провокаций со стороны Украины, киевские власти продолжают рассматривать возможность атаки на станции и готовятся к такому сценарию, добавил советник.