Москва, 31 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут опубликованы на следующей неделе, 4–10 сентября, заявил вице-премьер России Александр Новак.

РИА Новости/Александр Кряжев

На совещании с министрами 31 августа президент России Владимир Путин спросил у Новака, достигнута ли договорённость о продлении сокращения поставок нефти на внешние рынки.

«Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — сказал вице-премьер.

Днём ранее, 30 августа, Новак заявил, что Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь 2023 года, но отметил, что пока говорить об этом рано.

Также вице-премьер сказал, что в сентябре 2023 года Россия сократит объём экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Взятые на себя Россией обязательства по сокращению добычи и экспорта нефти на внешние рынки в августе 2023 года полностью выполнены, добавил он.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Новак напоминал, что такое решение принято в рамках общих усилий по обеспечению баланса рынка нефти.

Согласно ранее опубликованному отчёту Международного энергетического агентства, в июле 2023 года Россия сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки и при этом получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере $15,3 млрд.