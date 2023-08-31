Москва, 31 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 августа провёл совещание по развитию Красноярского края, на котором призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Президент подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны. По его словам, удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан.

Глава государства отметил, что за последние годы удалось сделать многое и сейчас нужно не терять набранные темпы.

Также российский лидер призвал сформировать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири в целом: создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места по всей производственной цепочке, обеспечить рост доходов населения и его благополучия.

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Президент уверен, что эти шаги позитивно отразятся на демографической сфере, на привлечении квалифицированных специалистов, которые будут жить и работать в крае. Он назвал кадры одним из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России.

Кроме того, на совещании он призвал выбирать оптимальные решения для газификации региона, учитывая наличие газопровода «Сила Сибири — 2», а также отметил, что, несмотря на огромные объёмы природных богатств в регионе, необходимо сохранять акцент на углубление переработки сырья.

Также сообщалось, что Путин 31 августа в режиме видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста, самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.