Абакан, 31 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Минздрав России подержал предложения по поддержке врачей и развитию здравоохранения Хакасии, изложенные в стратегии развития республики до 2035 года. Стратегию представил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко и представителям федеральных министерств депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия»).

РИА Новости/Николай Хижняк

Программа поддержки медиков региона должна включать в себя в том числе повышение уровня зарплат, это остановит отток кадров в другие регионы и стимулирует привлечение специалистов к работе в сельской местности, сказал Сокол.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай указал, что в ведомстве поддерживают эти предложения, они должны помочь повысить результативность работы по нацпроекту «Здравоохранение».

«Мы с Сергеем Михайловичем [Соколом] находимся в постоянно взаимодействии. Предложения, которые были сформированы его командой, действительно соответствуют задачам, которые сегодня ставятся президентом, правительством. Прежде всего они сориентированы на сокращение смертности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи», — цитирует Салагая «Пульс Хакасии».

Особое внимание в стратегии уделено проблеме медицинских кадров, и это действительно один из наиболее актуальных вопросов, добавил заместитель министра.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 июля Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». Отвечая на вопросы журналистов о планах на кампанию, депутат сказал, что собирается работать, отметив, что проблем в регионе много и многие из них нужно решать незамедлительно.

Так, например, по данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди местных жителей оказался самым высоким в РФ. 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора.