Киншаса, 31 августа, 2023, 17:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 48 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе операции против активистов, пытавшихся провести протестную демонстрацию у объектов ООН. Об этом сообщило 31 августа агентство AFP со ссылкой на документ конголезских властей.

ТАСС/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

Конголезские силы проводили операцию по недопущению демонстрации, которую запретила мэрия города Гома. В результате столкновений погибли 48 человек, ещё 75 получили ранения. В числе погибших — один полицейский.

Официальных комментариев от властей страны или ООН не поступало.

Демонстрацию инициировала секта «Естественная иудейская и мессианская вера по отношению к народам», сочетающая христианские и традиционные местные верования. Руководство секты намеревалось устроить акцию протеста и проникнуть на территорию объектов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), чтобы вынудить миротворцев покинуть страну. Из-за угроз в адрес сотрудников ООН и их семей власти приняли меры против насилия.

Как сообщало ИА Регнум, на востоке Конго уже больше года протестующие требуют вывести миротворцев из страны. Их обвиняют в неспособности защитить население. Против ООН в регионе действует террористическое подполье.

В августе 2022 года военнослужащие и гражданские сотрудники МООНСДРК покинули один из крупнейших городов страны Бутембо после жёстких протестов. В сентябре один человек был убит в ходе акции протеста в городе Бени.